Том Хэнкс отказался платить 28 млн долларов за полет в космос на корабле Безоса

Том Хэнкс Фото: REUTERS

Голливудский актер Том Хэнкс в эфире телеканала ABC признался, что ему предлагали полететь в космос на корабле Джеффа Безоса New Shepard за 28 млн долларов, но он отказался из-за высокой цены. В результате это место занял другой актер - Уильям Шетнер, утверждает Хэнкс.

Артист при этом сразу уточнил, у него нет никаких проблем с финансами.

"У меня хорошо идут дела, Джимми, - ответил Хэнкс ведущему шоу Джимми Киммелу. - Но я не буду платить 28 миллионов долларов".

Том Хэнкс в шутку предложил телезрителям совершенно бесплатную альтернативу: "потрястись в кресле четыре минуты", потом "покрутиться в невесомости, раскинув руки и ноги", а затем еще четыре минуты потрястись.

Как ранее писал сайт kp.ru, 90-летний актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в фильмах и сериалах "Звездный путь", отправился в космос в середине октября 2021 года. Он совершил суборбитальный полет на корабле Джеффа Безоса New Shepard, став самым старым астронавтом в истории.

Вместе с Шетнером в космос отправились вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженер NASA Крис Бошуизен и вице-президент компании Dassault Systèmes Глен де Вриз.