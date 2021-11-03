Воробьев заявил, что в Подмосковье не будут продлевать длинные нерабочие дни

Андрей Воробьев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Подмосковье постепенно стабилизируется, поэтому продлевать длинные нерабочие дни в регионе не будут. Такое заявление в среду, 3 ноября, сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что ряд ограничений все же сохраниться.

«Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется …Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», - сказал глава региона, выразив благодарность медработникам, жителям региона, которые вакцинировались от коронавируса, а также заботятся о здоровье близких.

Воробьев уточнил, что рад мер безопасности, «безусловно, остаются», среди которых перевод на дистанционную работу 30% штата компаний, а также сохранение дистанционного режима работы для всех сотрудников старше 60 лет.

Как писал сайт kp.ru, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с понедельника, 8 ноября, продления нерабочих дней в Москве не будут. Градоначальник также указал на стабилизацию динамики заболевания в городе, и сохранение ряда ранее принятых ограничений.