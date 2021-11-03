В Китае зарегистрирована новая вспышка распространения коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае произошла новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекции. В стране зарегистрировали 93 новых случая заражения COVID-19, из них 35 случаев зарегистрировано в городе Хэйхэ в северо-восточная провинция Хэйлунцзян, который от российского Благовещенска отделяет только река Амур. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в госкомитете здравоохранения КНР.

Как передает «Интерфакс», во вторник, 2 ноября, по данным Госкомздрава КНР, выявлено 109 новых инфицированных, 16 из них прибыли в Китай из-за рубежа. В минувший понедельник, 1 ноября, было зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом внутри страны, в воскресенье, 31 ноября, - 59, в субботу - 48.

Уточняется, что новая волна «внутренних» заражений в Китае началась 17 октября, за это время в 17 провинциях и районах страны зарегистрировали свыше 500 заболевших, 426 из них связаны с главным источником нынешней волны распространения вируса - севером и северо-востоком страны - провинциями Ганьсу, Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя Монголия.

С начала пандемии на территории материкового Китая выявлено 97 423 случая заражения COVID-19, жертвами инфекции стало 4 636 человек, выздоровели 91 787.

Напомним, ранее в китайском городе Хэйхэ на границе с Россией объявили карантин из-за коронавируса.