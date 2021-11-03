В Челябинской области продлены нерабочие дни до 12 ноября

Нерабочие дни в Челябинской области продлили, чтобы стабилизировать обстановку с коронавирусом Фото: REUTERS

Режим нерабочих дней в Челябинской области продлили до 12 ноября, сообщает "КП-Челябинск" со ссылкой на информацию оперативного штаба.

Решение принято по итогам заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом, который провела глава Роспотребнадзора Анна Попова. Руководитель ведомства признала, что одной недели для выравнивания эпидобстановки недостаточно.

Как ранее писал сайт kp.ru, никаких решений о продлении нерабочих дней в России пока не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 3 ноября.

Отметим, что некоторые главы регионов уже объявили, что продлять режим нерабочих дней после 7 ноября не собираются. В частности, продления нерабочих дней не будет в Москве. Такое заявление в среду, 3 ноября, сделал мэр столицы Сергей Собянин, указав на стабилизацию динамики заболевания в городе.