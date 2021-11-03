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Здоровье3 ноября 2021 14:59

Песков призвал ориентироваться на данные Росстата по смертности от коронавируса в России

Представитель Кремля прокомментировал статью FT об избыточной смертности от COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал при оценке смертности от коронавирусной инфекции в России ориентироваться на данные Росстата и Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Таким образом представитель Кремля прокомментировал публикацию газеты Financial Times, согласно которой наша страна стала одним из лидеров по избыточной смертности от COVID-19.

Песков отметил, что непонятно, на основе каких критериев считало издание, и поэтому он «не склонен все-таки использовать эту информацию в качестве первоисточника». «Все-таки первоисточником являются наш Росстат и те цифры, которые назывались [возглавляющей оперативный штаб] вице-премьером [Татьяной] Голиковой, которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала», - сказал пресс-секретарь главы государства в ходе брифинга в среду, 3 ноября.

Согласно публикации Financial Times, Россия по избыточной смертности от коронавирусной инфекции с начала пандемии в абсолютном выражении заняла второе место в мире после Соединенных Штатов.