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В мире3 ноября 2021 15:10

Андрей Таран снят с поста главы Минобороны Украины

Ранее министр подал заявление об отставке
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Андрей Таран. Фото: Минобороны Украины

Андрей Таран. Фото: Минобороны Украины

В среду, 3 ноября, Андрей Таран снят с поста главы Министерства обороны Украины.

Как писал сайт kp.ru, в минувший вторник, 2 ноября, глава Министерства обороны Украины подал в Верховную раду заявление об отставке. Незадолго до этого заявление об отставке написал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Фракция действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в парламенте поддержала его выдвижение на пост главы военного ведомства.

Напомним, в июле 2021 года заявление об отставке с поста главы министерства внутренних дел Украины написал Арсен Аваков, который возглавлял ведомство с момента переворота в 2014 году.