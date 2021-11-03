Андрей Таран снят с поста главы Минобороны Украины

Андрей Таран. Фото: Минобороны Украины

В среду, 3 ноября, Андрей Таран снят с поста главы Министерства обороны Украины.

Как писал сайт kp.ru, в минувший вторник, 2 ноября, глава Министерства обороны Украины подал в Верховную раду заявление об отставке. Незадолго до этого заявление об отставке написал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Фракция действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в парламенте поддержала его выдвижение на пост главы военного ведомства.

Напомним, в июле 2021 года заявление об отставке с поста главы министерства внутренних дел Украины написал Арсен Аваков, который возглавлял ведомство с момента переворота в 2014 году.