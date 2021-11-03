Обновленную военную доктрину Союзного государства утвердят 4 ноября 2021 Фото: REUTERS

Обновленную военную доктрину Союзного государства планируется утвердить в четверг, 4 ноября, на заседании Высшего государственного совета.

«Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов, включающих 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную военную доктрину и концепцию миграционной политики Союзного государства», – сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, в начале сентября 2021 президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Москве. Тогда главы государства решали судьбу Союзного государства — либо интеграционный проект продолжил бы буксовать дальше, либо получилось бы окончательно договориться по всем 28 дорожным картам. Главы государств, проведя переговоры в Москве, решили, что Союзному государству быть.

Сайт kp.ru писал о подробностях интеграции России и Белоруссии.