Кулеба обвинил Россию в дискредитации Украины из-за неявки Зеленского на выступление в Глазго

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инцидент с пропуском выступления на конференции ООН по вопросам изменения климата, когда президент страны Владимир Зеленский не явился с докладом в назначенное для этого время.

"Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину", - предложил Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, такие сбои бывают даже на крупнейших мировых мероприятиях, к тому же он произошел не по вине украинской стороны.

Кулеба отметил, что причиной опоздания стала "очень предметная и долгосрочная" встреча Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимира Зеленского не оказалось на месте, когда его пригласил выступить специальный представитель президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джон Керри. Когда пригласили следующую группу лидеров, украинский президент так и не появился в зале.