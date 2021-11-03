Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика3 ноября 2021 15:37

Кулеба обвинил Россию в дискредитации Украины из-за неявки Зеленского на выступление в Глазго

Глава МИД Украины предложил "не вестись на российские упреки и провокации"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (20)Комментарии (20)(20)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инцидент с пропуском выступления на конференции ООН по вопросам изменения климата, когда президент страны Владимир Зеленский не явился с докладом в назначенное для этого время.

"Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину", - предложил Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, такие сбои бывают даже на крупнейших мировых мероприятиях, к тому же он произошел не по вине украинской стороны.

Кулеба отметил, что причиной опоздания стала "очень предметная и долгосрочная" встреча Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимира Зеленского не оказалось на месте, когда его пригласил выступить специальный представитель президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джон Керри. Когда пригласили следующую группу лидеров, украинский президент так и не появился в зале.