Экипаж разбившегося Ан-12 перед крушением доложил о необходимости уйти на второй круг

Фото: Spotting YKT/russianplanes.net

Незадолго до крушения в Иркутской области экипаж самолета Ан-12 доложил о необходимости захода на второй круг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Напомним, Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" осуществлял перевозку продуктов транзитом. На борту находились семь человека экипажа. В нем, предположительно, были граждане Белоруссии, России и Украины. Минимум двое погибли при крушении, в среду, 3 ноября. Информации о выживших нет. Приоритетная версия авиакатастрофы - ошибка пилотирования.

Как ранее писал сайт kp.ru, воздушное судно упало в нескольких километрах от Иркутска в районе населённого пункта Пивовариха.

В месте крушения произошел крупный пожар. Его площадь оценивается в 300 квадратных метров. По предварительным данным, загорелось разлившееся топлива.

В ликвидации возгорания задействованы 46 человек и 17 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства.

Отметим, что днем ранее в Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26, при крушении погибли двое россиян.

UPD 20:27. На месте крушения обнаружены тела пяти человек, сообщает ТАСС.