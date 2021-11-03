Захарова назвала фейковой кампанией заявления о стягивании российских войск к границе с Украиной

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала последние заявления о стягивании российских войск к границе с Украиной фейковой кампанией.

«Мы обратили внимание на информационный залп, который был выпущен по нам, на самом деле по истине в большей степени, который имел место в статьях американских медиа относительно того, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной», - заявила дипломат.

По ее словам, это заявление не было одним фейком, «это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ».

Напомним, ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» вблизи границы с Украиной.

Как писал сайт kp.ru, после таких заявлений помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон на фоне сообщений о якобы переброске российских военных к границам Украины обсудил данную ситуацию с партнерами и подтвердил готовность оказать военную поддержку Киеву.