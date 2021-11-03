Видео с места крушения самолета Ан-12 в Иркутской области опубликовано в Сети

Фото: Spotting YKT/russianplanes.net

В среду, 3 ноября, под Иркутском потерпел крушение самолет Ан-12, совершавший полет из Якутска в Иркутск. В интернете появилось видео с места крушения.

Напомним, борт рухнул при заходе на посадку. Сообщается о горении лайнера в двух частях фюзеляжа, а также вокруг самолета горит трава на территории 300 кв.м. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники. Пожарные прокладывают магистральную линию водопровода для дальнейшего тушения огня.

Смотреть видеосюжет Самолет Ан-12 потерпел крушение в Иркутской области

Как писал сайт kp.ru, разбившийся под Иркутском Ан-12 принадлежит авиакомпании «Гродно». По некоторым данным, в результате крушения погибли все пассажиры пилоты. Предположительно, на борту грузового самолёта Ан-12 находилось семь человек - граждане Белоруссии, России и Украины. Экипаж лайнера перед посадкой доложил о необходимости уйти на второй круг.

Предположительной причиной крушения самолета назвали ошибку пилотирования и техническую неисправность.