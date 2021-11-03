МГУ снова вошел в топ-100 предметного рейтинга "Искусство и гуманитарные науки" британского издания THE Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова снова оказался в первой сотне вузов предметного рейтинга «Искусство и гуманитарные науки» британского издания Times Higher Education (THE). Об этом говорится в исследовании, опубликованном в среду, 3 ноября.

В текущем году в рейтинге представлены 606 университетов из 60 стран мира. В список попали восемь российских вузов. МГУ поднялся в рейтинге с 72-й позиции на 44-ю строчку. За ним следуют Санкт-Петербургский государственный университет (101-125) и Высшая школа экономики (151-175), которые также значительно улучшили свои показатели по сравнению с исследованием прошлого года, где оба занимали позицию 201-250.

В списке также представлены Томский государственный университет (151-175), Новосибирский государственный университет (201-250), Уральский федеральный университет (251-300), Казанский федеральный университет (301-400), а также Российский университет дружбы народов (301-400).

При этом шестерка лидеров остается неизменной. Лидером в предметном рейтинге остается Стэнфордский университет (США), за которым следует Массачусетский технологический институт (США). Тройку занимает Кембриджский университет (Великобритания). Далее идут Оксфордский университет (Великобритания), Университетский колледж Лондона (Великобритания) и Гарвардский университет (США).