Захарова: Россия в отличие от США выполняет обязательства в сфере борьбы с изменениями климата

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва в отличие от Вашингтона выполняет свои международные обязательства в сфере борьбы с изменениями климата. Такое заявление в среду, 3 ноября, сделала официальные представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента США Джо Байдена.

«РФ, в отличие от американских партнеров, активно и, подчеркиваю, последовательно выполняет свои обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижское соглашение. Странно слышать подобные вещи от американской стороны, учитывая ту абсолютную несистемную и хаотичную политику», - заявила дипломат.

Напомним, ранее американский лидер, выступая на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго, заявил о том, что главы России и Китая «формально» не приехали на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Риме, а также указал на то, что в нашей стране «тундра горит», а Москва якобы игнорирует проблемы климата.