Роспотребнадзор продлил действие обязательных санитарных правил для школ до 1 января 2024 года

Роспотребнадзор продлил действие обязательных санитарных правил для школ до 2024 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор принял решение о продлении до 1 января 2024 года действий обязательных санитарных правил для российских школ, которые были введены до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 3 ноября.

Как говорится в опубликованном документе, в пункте три постановления главного санитарного врача «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20» необходимо заменить слова до «1 января 2022 года» словами «до 1 января 2024 года».

Согласно введенным правилам, за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено таким образом, чтобы минимизировать контакты между учащимися. Кроме того, запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.

Напомним, накануне глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что ведомство пока не рассматривает введение дистанционного обучения в школах после завершения длинных выходных.