Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 17:06

Роспотребнадзор продлил действие обязательных санитарных правил для школ до 1 января 2024 года

Правила должны были действовать до 2022 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Роспотребнадзор продлил действие обязательных санитарных правил для школ до 2024 года

Роспотребнадзор продлил действие обязательных санитарных правил для школ до 2024 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор принял решение о продлении до 1 января 2024 года действий обязательных санитарных правил для российских школ, которые были введены до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 3 ноября.

Как говорится в опубликованном документе, в пункте три постановления главного санитарного врача «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20» необходимо заменить слова до «1 января 2022 года» словами «до 1 января 2024 года».

Согласно введенным правилам, за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено таким образом, чтобы минимизировать контакты между учащимися. Кроме того, запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.

Напомним, накануне глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что ведомство пока не рассматривает введение дистанционного обучения в школах после завершения длинных выходных.