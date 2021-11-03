Американский генерал назвал США, Россию и Китай тремя мировыми центрами силы Глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли Фото: REUTERS

Мир вступил в эру крайней нестабильности, и теперь международные отношения определяются тремя мировыми центрами силы – Соединенными Штатами, Россией и Китаем, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«Мы вступаем в мир с тремя полюсами, когда Соединенные Штаты, Россия и Китай – все являются великими державами», – сказал он в ходе выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

По мнению Милли, сегодня мировая нестабильность более опасна, чем в последние 40-70 лет. В этой связи особенное значение приобретает поддержание мира между США, Россией и Китаем, отметил генерал.

«Все союзники и партнеры [Вашингтона] должны быть очень, очень осторожны...в плане того, как действуем друг с другом в перспективе», – добавил глава КНШ.

Как писал сайт kp.ru, ранее Милли призвал расширить военные контакты с Россией. Также он заявлял, что Соединенные Штаты хотят использовать российские военные базы в Центральной Азии.