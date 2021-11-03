Польский журналист заявил о незаинтересованности России в «Северном потоке - 2»

В Польше заявили о незаинтересованности России в «Северном потоке - 2» Фото: REUTERS

Сокращение транзита газа в Европу говорит о незаинтересованности России в «Северном потоке – 2». Такое мнение высказал польский журналист Анджей Кублик.

В своей статье для Gazeta Wyborcza журналист указывает на то, что в минувшую субботу, 30 октября, прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» упала до нуля, а «Газпром» из-за этого понес убытки по причине неиспользованных зарезервированных мощностей. Также компания с начала ноября сократила транзит через Украину, что происходит на фоне возросших потребностей Европы в газе.

«Не используя уже работающие транзитные газопроводы, чтобы покрыть спрос на газ в Западной Европе, и даже не замечая этого спроса, российский концерн показывает, что в новой трубе из России в Германию, проходящей по дну Балтийского моря, нет никакой необходимости», - пишет журналист.

Кублик считает, что «Газпром» таким образом манипулирует газовым рынком, оказывая косвенное влияние на экономику европейских стран, а также настроения в обществе. Журналист также отметил, что Министерство экономики Германии по-прежнему не видит угроз в «Северном потоке – 2» и «демонстративно игнорирует» замечания со стороны польского нефтегазового концерна PGNiG.

«Сложно поверить, что немецкие чиновники за четыре рабочих дня успели тщательно изучить почти 600 страниц аналитических выкладок, которые тот представил», - заключает он.

Напомним, Москва ни раз говорила о том, что не намерена использовать «Северный поток – 2» как геополитический инструмент, отмечая, что данный проект остается для России исключительно экономическим.