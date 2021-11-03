Курс на устойчивое развитие: поможет ли искусственный интеллект спасти планету

Фото из архива Artificial Intelligence Journey-2019

В последнее время ответственный бизнес все чаще уделяет внимание устойчивому развитию — ключевому понятию «зеленой экономики». 6 лет назад 17 целей устойчивого развития на саммите ООН согласовали почти 200 стран мира. В списке ключевых задач — борьба с изменением климата, сохранение экосистем, ликвидация голода, нищеты и многое другое. Как следствие, появилось понятие ESG: экологическое, социальное и корпоративное управление компанией — то есть такое, при котором можно решить все эти проблемы.

Казалось бы, при чем здесь искусственный интеллект? Но за ним будущее и в этой сфере.

— Технологии искусственного интеллекта — это мощный инструмент для преобразования мира, — говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. — Они могут помочь решить сложнейшие проблемы ESG и устойчивого развития планеты, острота которых нарастает с каждым годом. Однако, чтобы это произошло, нам необходимо договориться об общих правилах и этических принципах применения искусственного интеллекта, наладить глобальное цифровое сотрудничество и, разумеется, продолжать совершенствовать технологии, не забывая о том, что этот инструмент должен использоваться для общего блага.

Площадкой для обсуждения этой и других глобально важных тем станет международная конференция AI Journey — одно из ключевых мероприятий Года науки и технологий. Она стартует 10 ноября, и первый же день конференции будет посвящен вопросам влияния искусственного интеллекта на различные сферы жизни общества и развития бизнеса, а также роли новейших технологий в области ESG.

Как рассказали организаторы конференции, участие в дискуссии по этой теме примут как глобальные технологические лидеры, так и представители стартапов. Например, соучредитель и генеральный директор венчурного стартапа в области искусственного интеллекта Accern Кумеш Арумуган, а также Амбариш Митра — глава и сооснователь Greyparrot — системы управления, анализа и мониторинга отходов на основе искусственного интеллекта, разработанной для уменьшения воздействия на окружающую среду.

О ЧЕМ ЕЩЕ БУДУТ ГОВОРИТЬ

— Выступления на тему «Технологические компании и ESG». Среди спикеров — глава департамента финансовых сервисов в регионе EMEA компании Microsoft Патрис Аманн; генеральный директор, вице-президент по региону Северная и Восточная Европа компании Terradata Андрей Алексеенко.

— Панельная сессия «AI и ESG: решения для бизнеса». Здесь будут обсуждать, как искусственный интеллект может помочь решать задачи в области ESG корпоративному сектору и как его можно использовать в ESG-трансформации компаний. В сессии примут участие президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу; президент по региону Азия компании Microsoft Ральф Хауптер; генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

— Тематический блок «Содействие комплексному развитию человеческой цивилизации». Эксперты будут говорить об опасениях и предубеждениях в сфере искусственного интеллекта, об инклюзивных цифровых технологиях. Отдельные выступления посвятят климатической повестке. Среди спикеров тематического блока — генеральный менеджер по решениям в области устойчивого развития Microsoft Марк Кроуз, глобальный директор по ИИ компании IBM Сет Добрин, ученый-исследователь и сооснователь организации Women in AI Ханан Салам, основатель онлайн-платформы SOL Алексей Мельник.