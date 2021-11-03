Посольство РФ опровергло гибель россиян при крушении грузового Ан-26 в Южном Судане Фото: соцсети

Российских граждан не было среди погибших в результате крушения грузового самолета Ан-26 в Южном Судане, заявило посольство России в Уганде.

«Посольство сообщает, что на борту разбившегося 2 ноября 2021 близ столицы Южного Судана Джубы грузового самолета АН-26, выполнявшего рейс по доставке дизельного топлива в населенный пункт Мабан штата Верхний Нил, российских граждан не было», – сказано в Facebook дипломатического представительства.

Как писал сайт kp.ru, накануне Associated Press сообщило, что в Джубе разбился грузовой Ан-26, при крушении которого погибли пять человек, в том числе двое россиян. По информации агентства, катастрофа произошла вскоре после взлета. Самолет принадлежал компании Optimum Aviation Ltd. Он перевозил груз, в том числе топливо в графство Мабан.