Минторг США внес в список ограничений по нацбезопасности российскую компанию Фото: REUTERS

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило четыре иностранные компании, в том числе российскую Positive Technologies, в список юридических лиц, которые участвуют в кибердеятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики страны. Об этом в сообщении, опубликованном в среду, 3 ноября, на сайте ведомства.

Российская Positive Technologies, а также сингапурская консалтинговая компания «Инициатива компьютерной безопасности» были добавлены в список компаний на основании использования киберинструментов, используемых для получения несанкционированного доступа к информационным системам. Как заявляют в министерстве, действия этих организаций угрожают конфиденциальности и безопасности отдельных лиц, а также компаний по всему мире.

В список также добавлены израильские NSO Group и Candiru за разработку и поставку шпионского программного обеспечения иностранным правительствам. Наличие организации в списке Минторга США вводит ограничение на сотрудничество, поставки и покупки представляемых ими услуг.

Как говорится в сообщении, действия ведомства стали частью усилий администрации Белого дома по борьбе с распространением цифровых инструментов, которые используются для незаконного завладения информацией. Уточняется, что усилия направлены на повышение цифровой безопасности американцев, борьбу с киберпреступностью, а также уменьшение незаконного наблюдения.