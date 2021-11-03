В ООН приняли резолюцию России и США по информационной безопасности Фото: REUTERS

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял на заседании в среду, 3 ноября, резолюцию России и Соединенных Штатов по безопасности в киберпространстве.

Резолюция носит название «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий». В декабре 2021 документу предстоит пройти голосование всей Генассамблеи ООН.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 Россия и США подготовили совместный проект резолюции Генассамблеи ООН. Он посвящен защите информационных ресурсов и технологий от использования в преступных и террористических целях. В документе отмечается, что в будущем может возникнуть опасность использования информационных и коммуникационных технологий при конфликтах между государствами. Например, чтобы повредить критически важную для оказания услуг населению инфраструктуру.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости согласования правил поведения в киберпространстве, так как в нем много угроз для суверенитета разных стран.