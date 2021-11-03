Блогер Юрий Хованский оставлен в СИЗО еще на месяц

Юрий Хованский Фото: Артем КИЛЬКИН

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга принял решение оставить блогера Юрия Хованского в СИЗО. Меру пресечения продлили еще на месяц. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Юрий Хованский был задержан 10 июня текущего года по подозрению в оправдании терроризма. По данным следствия, летом прошлого года блогер опубликовал видео, где он исполняет песню, которая содержит признаки публичных призывов к осуществлению актов терроризма. Блогер находится в СИЗО с 10 июня. Мера пресечения ему ежемесячно продлевается.

Как ранее писал сайт kp.ru, 6 октября Юрия Хованского пришел поддержать в суде рэпер Оксимирон. Мирона Федорова заметили у Куйбышевского районного суда на Караванной улице. Девушка блогера Мария Нелюбова ранее призывала привлечь общественное внимание к аресту возлюбленного.