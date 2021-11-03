Работа Telegram, Facebook, YouTube и "Одноклассники" ограничена в Узбекистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа социальных сетей Facebook и "Одноклассники", а также мессенджера Telegram и видиохостинга YouTube в Узбекистане ограничена. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил регулятор.

Отмечается, что Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») ограничила доступ к еще некоторым социальным сетям из-за хранения и обработки персональных данных граждан республики за пределами Узбекистана.

Ранее доступ был уже ограничен к TikTok, Twitter, «ВКонтакте» и Skype.