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В мире3 ноября 2021 18:15

Работа Telegram, Facebook, YouTube и "Одноклассники" ограничена в Узбекистане

Регулятор ограничил доступ из-за хранения и обработки персональных данных граждан за пределами республики
Источник:kp.ru
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Работа Telegram, Facebook, YouTube и "Одноклассники" ограничена в Узбекистане

Работа Telegram, Facebook, YouTube и "Одноклассники" ограничена в Узбекистане

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа социальных сетей Facebook и "Одноклассники", а также мессенджера Telegram и видиохостинга YouTube в Узбекистане ограничена. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил регулятор.

Отмечается, что Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») ограничила доступ к еще некоторым социальным сетям из-за хранения и обработки персональных данных граждан республики за пределами Узбекистана.

Ранее доступ был уже ограничен к TikTok, Twitter, «ВКонтакте» и Skype.