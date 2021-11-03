Спецпредставитель президента РФ по климату заявил, что Москва и Вашингтон "сверили часы" перед саммитом в Глазго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва и Вашингтон «сверили часы» перед 26-й сессией конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев.

Спецпредставитель российского лидера отметил, что рабочих контактов на полях конференции еще не было, поскольку после двухдневного саммита в среду, 3 ноября, состоялся только первый рабочий день конференции. Тем не менее Эдельгериев успел пообщаться со спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри. Как он сообщил, они созвонились по телефону и «сверили часы».

Эдельгериев сообщил, что Керри призывал вступить российскую сторону в инициативу США и Евросоюза по снижению выбросов метана на 30% к 2030 году. «Я ему откровенно сказал, что у нас сейчас идут расчеты и мы не можем сейчас сходу присоединяться к тем или иным инициативам, не проведя свои внутренние расчеты», - приводит РИА Новости слова спецпредставителя российского лидера.

По его словам, для России это была бы слишком большая нагрузка по обязательствам, поскольку на днях была принята низкоуглеродная стратегия и определена цель углеродной нейтральности до 2060 года. Как отметил спецпредставитель российского лидера, его американский коллега все понял и не стал критиковать российскую сторону за это.

Напомним, сегодня, 3 ноября, в Кремле заявили, что понимание о целесообразности контакта президентов США и Росси, Владимира Путина и Джо Байдена достигнуто. Как отмтеил пресс-секретарь российского лидера, при встрече с Байденом у Путина будет возможность рассказать, что Россия делает по климату.