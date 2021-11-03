Не менее 14 человек погибли из-за схождения оползня в Колумбии Фото: REUTERS

По меньшей мере 14 человек погибли по причине схождения оползня на юго-западе Колумбии в муниципалитете Мальяма.

Как передает местная газета El Tiempo, 20 человек числятся пропавшими без вести. Травмы получили не менее 10 человек, некоторые из них госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей, которые обрушились на Колумбию в минувший вторник, 2 ноября, в муниципалитете Мальяма произошёл оползень, накрывший два жилых дома. Спасатели и волонтёры обнаружили на месте происшествия тела десяти погибших.

На месте схождения оползня работают волонтеры спасатели, сотрудники экстренных служб, и Красного Креста.

Напомним, 3 июля на город Атами в японской префектуре Сидзуока сошел оползень, который снес десятки домов вместе с людьми. Причиной обвала грунта стали сильные ливни. Как писал сайт kp.ru, спасатели, которые вторые сутки работают на месте схода оползня в Японии, нашли живыми 19 человек.