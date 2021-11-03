В Госдуму внесен законопроект о праве отцов-одиночек на маткапитал Фото: Архив "КП"

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о праве отцов-одиночек на получении материнского капитала.

Предлагается распространить право на получение маткапитала на отцов, воспитывающих после смерти матери второго, третьего ребенка или последующих детей, которые были рождены после 1 января 2007 года, и первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. Они должны быть гражданами России и рождены от матери, не являющейся гражданкой РФ, сказано в документе, опубликованном на сайте Госдумы.

В случае, если отец детей умер, объявлен умершим или лишен родительских прав, право на получение маткапитала переходит к детям в равных долях. Как отмечается в законопроекте, получить государственную поддержку в России не смогли 135 мужчин, воспитывающих детей от умерших жен-иностранок.

Как писал сайт kp.ru, в конце октября 2021 депутат Госдумы Евгений Федоров предложил разрешить одиноким родителям тратить средства материнского капитала на приобретение детских товаров.