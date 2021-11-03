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В мире3 ноября 2021 19:05

Рада уволила министра по вопросам Крыма и Донбасса Алескея Резникова

Ранее президентская партия поддержала выдвижение Алескея Резникова на пост главы Министерства обороны
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Алескей Резников

Алескей Резников

Фото: Facebook

Верховная рада поддержала увольнение Алескея Резникова с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщается на сайте украинского парламента в среду, 3 ноября.

Соответствующее решение в Верховной раде поддержал 329 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, ранее Алексей Резников написал заявление об отставке с занимаемого поста министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Фракция действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в парламенте поддержала его выдвижение на пост главы Министерства обороны.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 3 ноября, министр обороны Украины Андрей Таран покинул занимаемый поста. Соответствующее решение в Верховной раде поддержал 341 парламентарий. Глава военного ведомства подал заявление об отставке днем ранее, 2 ноября.