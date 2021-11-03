Межгосударственная комиссия начала расследование крушения Ан-12 под Иркутском Фото; соцсети

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступил к расследованию обстоятельство катастрофы самолета Ан-12 в Иркутской области.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», – сообщается на сайте МАК.

В комитете подтвердили, что судно принадлежит авиакомпании «Гродно» и на его борту находились семь человек. Самолет был полностью разрушен, добавили в МАК.

Ранее в Министерстве транспорта и коммуникаций Белорусии сообщили, что в результате крушения Ан-12 под Иркутском погибли двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.

Как писал сайт kp.ru, Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области в 14.45 по московскому времени при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. По информации источника в экстренных службах, все находившиеся в самолете погибли. Среди них были граждане России, Белоруссии и Украины. Известно, что судно принадлежит авиакомпании «Гродно». Причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.