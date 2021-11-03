Домашний арест экс-генпрокурора Молдавии продлен на 30 суток Фото: Андрей МИРЕЙКО

Бывшему генеральному прокурору Молдавии Александру Стояногло продлили домашний арест еще на 30 суток. Решение принял суд столичного сектора Чеканы.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора, продлив домашний арест экс-прокурора.

Днем ране, 2 ноября, Апелляционная палата (АП) Кишинева отклонила жалобу бывшего генерального прокурора Молдавии, пытавшегося оспорить решение Высшего совета прокуроров, по которому против него было открыто уголовное дело.

Напомним, 5 октября Высший совет прокуроров разрешил начать уголовный процесс против Александра Стояногло. На бывшего генерального прокурора Молдавии завели уголовное дело по нескольким статьям. Экс-генпрокурор обвиняется в злоупотреблении служебным положением, а также превышении должностных полномочий и пассивной коррупцией.

В тот же день Стояногло задержали, что произошло за 20 минут до брифинга, который должен был дать генпрокурор. Отстраненного прокурора 72 часа продержали в изоляторе, после чего перевели под домашний арест на 30 суток.