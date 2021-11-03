Посол РФ заявил о восстановлении контактов между Москвой и Вашингтоном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каналы общения между Россией и Соединенными Штатами постепенно восстанавливаются, хотя США пока не поддерживают снятие всех введенных ранее дипломатических ограничений, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«У нас установились деловые отношения по линии советов безопасности, разумеется, никогда мы не прекращали контакты по линии МИД. Две недели назад в Вашингтоне побывала большая делегация под руководством вице-премьера Алексея Оверчука, начальник Генштаба генерал армии Герасимов встречался со своим коллегой в Хельсинки. Все это говорит о том, что постепенно восстанавливаются каналы общения между двумя государствами», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил посол, предложение России «обнулить» все существующие ограничения по линии дипломатии не готовы пока ни в Госдепартаменте, ни в Белом доме. Кроме того, игнорируется большинство запросов Москвы, касающихся кибербезопасности.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах на установление прямых контактов между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. По словам официального представителя Кремля, стороны имеют взаимную заинтересованность в это вопросе.

Напомним, американские сенаторы заявили, что диспропорция в дипломатическом представительстве в Москве неприемлема. Они хотят, чтобы Байден потребовал от России увеличить число сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве, иначе Вашингтон вышлет 300 российских дипломатов.