Президент Узбекистана назвал недальновидным решение ограничить работу ряда соцсетей в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал недальновидным решение ограничить работу ряда социальных сетей в республике, выразив надежду, что скоро доступ к ним будет восстановлен. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Напомним, среду, 3 ноября, в реестре Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор) появилась информация об ограничении доступа к некоторым социальным сетям из-за хранения и обработки персональных данных граждан республики за пределами Узбекистана.

Как писал сайт kp.ru, Государственная инспекция включила в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных «Одноклассники», YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, мессенджер Telegram. Ранее доступ был уже ограничен к TikTok, Twitter, «ВКонтакте» и Skype.