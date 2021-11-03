Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать видео с гимном России в Instagram Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор потребовал от американской корпорации Facebook Inc разблокировать видеоролик в Instagram-канале «Вести Алтай», в котором прозвучал гимн России.

Как рассказали журналистам в ведомстве, в письме в адрес Facebook указывается, что гимн и другие государственные символы не являются объектами авторских прав, а поэтому блокировка материалов с ними недопустима.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн Российской Федерации», – заявили в РКН.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре 2021 Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить мошеннические объявления, где россиян приглашают принять участие в якобы проекте Роскосмоса. В таких постах преступники обещают заработок на фондовых рынках.

Между тем Федеральная служба судебных приставов приступила к принудительному взысканию с Facebook штрафов на сумму 43 миллиона рублей, наложенных за отказ удалить запрещенный контент.