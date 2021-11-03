Главу надзорного органа Узбекистана отстранили из-за несогласованного ограничения доступа к соцсетям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальника надзорного органа в сфере массовых коммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) Голибшера Зияева отстранили от исполнения обязанностей в связи с несогласованным ограничением доступа к социальным сетям.

Глава Узкомнадзора отстранен по решению премьер-министра республики Абдуллы Арипова, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Узбекистана.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 3 ноября, в Узбекистане ограничили работу социальных сетей Facebook и «Одноклассники», а также мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube из-за хранения и обработки персональных данных граждан республики за пределами страны. Ранее доступ был ограничен к TikTok, Twitter, «ВКонтакте» и Skype.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал недальновидным решение ограничить работу ряда социальных сетей в республике, выразив надежду, что скоро доступ к ним будет восстановлен.