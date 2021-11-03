Дело о крушении Ан-12 под Иркутском передано в центральный аппарат СК Фото: wikimedia.org

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о крушении самолета Ан-12 в Иркутской области в центральный аппарат ведомства.

«По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина расследование уголовного дела передано в ГСУ СК России. На место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства», – сообщается на сайте СК.

Напомним, по факту крушения самолета под Иркутском возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как писал сайт kp.ru, Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области в 14.45 по московскому времени при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. По информации источника в экстренных службах, все находившиеся в самолете погибли. Среди них были граждане России, Белоруссии и Украины. Известно, что судно принадлежит авиакомпании «Гродно». Причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

В Министерстве транспорта и коммуникаций Белорусии сообщили, что в результате крушения Ан-12 под Иркутском погибли двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.