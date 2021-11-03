В Раде считают, что Россия полностью сокрушит украинскую армию в течение недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина в случае войны с Россией сможет выстоять не больше недели, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.

«Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум», – заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению парламентария, украинские власти понимают, что военное преимущество на стороне России, поэтому им выгодно приостановить вооруженный конфликт в Донбассе. Вместе с тем Волошин выразил опасения по поводу возможного использования Украины западными странами в своих военных интересах.

Он допустил, что ракетный удар по России может быть нанесен Западом с территории, например, Харьковской области. В этом случае Украине будет грозить катастрофа, добавил депутат.

Как писал сайт kp.ru, накануне замначальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Киев выйдет победителем в случае войны с Москвой. По его мнению, в России готовятся нанести удар по Украине, однако если дело действительно дойдет до боевых действий, то российских военных «ждет кровавая баня», и захватом территорий «дело не закончится».