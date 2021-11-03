ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых Фото: REUTERS

Федеральная резервная система (ФРС) Соедиенных Штатов сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых.

«Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25% и считает, что будет целесообразно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, согласованных с Комитетом», – сообщается на сайте регулятора США.

Отмечается, что с ноября FOMC будет снижать ежемесячные темпы покупки чистых активов на 10 миллиардов долларов для государственных ценных бумаг и на 5 миллиардов долларов для ипотечных ценных бумаг. Как считают в ФРС, постоянное владение ценными бумагами будет способствовать «бесперебойному функционированию рынка и создаст благоприятные финансовые условия», позволив поддержать поток кредитов для домохозяйств и предприятий.