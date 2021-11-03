В Самарской области два дня выписывают больше, чем госпитализируют больных COVID-19

В регион прибыли специалисты Минздрава РФ для помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: предоставлено правительством Самарской области

В Самарской области начали выписывать из стационаров больше пациентов, чем госпитализируют. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров, вместе с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым посетив больницы Сызрани.

В регион прибыла группа специалистов федерального минздрава, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением коронавируса. Как отметил Олег Гриднев, в первую очередь специалисты направились в наиболее сложные районы Самарской области, чтобы прервать распространение заражения.

- Те подходы, что я видел, совершенно правильны, они соответствуют последней версии методических рекомендаций, которые издает Минздрав РФ на основании постоянных работ экспертов и внедрения лучших практик ведения пациентов с коронавирусом, - сказал Гриднев.

Сейчас в регионе налажено эффективное взаимодействие с федеральным министерством, регулярно представители подразделений министерства и эксперты бывают в регионе.

- Мы два дня подряд выписываем людей из стационаров больше, чем госпитализируем. Это первые осторожные результаты принятых мер, - сказал губернатор Самарской области.