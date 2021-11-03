На Украине призвали заменить «русскоязычные названия» населенных пунктов на «исторические» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь призвал заменить названия населенных пунктов страны, имеющих русскоязычные названия. Языковой омбудсмен попросил органы местного самоуправления привести эти названия «в соответствие с правописанием и стандартами государственного языка».

«Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Транслодчикове, Луч, Первомайск и многие другие. Многие из них имели красивые исторические названия, такие как Сиверский Донецк, Тыква или Богополь и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти», – сообщается в Facebook Креминя.

Как считает языковой омбудсмен, переименование поспособствует функционированию государственного языка как инструмента для «объединения украинского общества», а также укрепить «единство и территориальную целостность Украины, ее независимость и национальную безопасность».

Напомним, с 2019 года на Украине введен закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни.