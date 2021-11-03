Профессор Игорь Красильников рассказал о новой вакцине от коронавируса "Бетувакс-ков-2"

Профессор рассказал о новой вакцине от коронавируса "Бетувакс-ков-2" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 оду в России планируют ввести в оборот новую вакцину от коронавируса "Бетувакс-ков-2". Сейчас идет первая фаза клинических испытаний препарата, в котором участвуют около 20 добровольцев.

После введения вакцины за фокус-группой наблюдают исследователи. Пока нареканий нет.

До этого вакцина была протестирована на различных видах животных и приматах, отрицательных реакций зафиксировано не было.

- Были получены хорошие результаты. Препарат показал абсолютную безвредность и эффективность, то есть мы не наблюдали развития инфекции. Было показано, что они не заболели, все живые и с высоким титром антител именно к коронавирусу, - комментирует Life.ru директор по инновациям биотехнологического холдинга "Институт стволовых клеток человека" Игорь Красильников.

Биотехнолог отметил, что вакцина не содержит в себе генетического материала коронавируса. Препарат был создан на основе фрагмента коронавирусного шипа. Этот факт сводит к минимуму вероятность побочных эффектов.

- Использовался не весь этот шип, а только та его часть, которая связывается с клеткой, - рассказывает профессор.

Биоматериал поможет организму выработать антитела, которые блокируют связь с клеткой, и вирус не сможет в нее проникать.

После прививки примерно через две недели у человека вырабатываются антитела. Планируется, что препарат можно будет использовать как для первой вакцинации, так и для повторной ревакцинации. Причем независимо от того, какая была введена первая вакцина.

— Те, кто вакцинировался, через шесть – девять месяцев должны ревакцинироваться, и этот препарат как раз очень хорош для ревакцинации, - заключил профессор.

Вакцина «Бетувакс-Ков-2» — субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Ее разработка началась летом 2020 года компаниями «Институт стволовых клеток человека» и «Бетувакс», сообщает газета "Известия".

В настоящее время официально в России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона-Н», сообщает телеканал "360".