«Победа» выступила против введения QR-кодов для покупки авиабилетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Победа» выступает против введения QR-кодов для россиян, планирующих покупку авиабилетов, рассказал журналистам официальный представитель лоукостера.

«Если введут требование наличия QR-кода для покупки авиабилета, то это и нарушит права граждан. Те, кто решится вакцинироваться перед полетом, будут вынуждены покупать билеты накануне вылета и, соответственно, платить больше», – сказал он.

Как отметил представитель «Победы», такая мера вряд ли позволит сократить распространение коронавируса, ведь кто-то из пассажиров с действующим QR-кодом сможет купить билет на дальнюю дату, и в день вылета его сертификат о вакцинации уже будет недействителен.

Вместе с тем в авиакомпании поддержали запрет на регистрацию и полеты без QR-кода.

Как писал сайт kp.ru, с 23 ноября 2021 в Камчатском крае введут систему QR-кодов при посадке на авиарейсы внутри региона. Система будет действовать также на межмуниципальных автобусных маршрутах.

Также с 7 ноября 2021 предъявление QR-кодов станет обязательным для передвижения на междугороднем автомобильном и железнодорожном транспорте в Хабаровском крае. Авиаперелетов ограничения в регионе пока не коснутся, но ситуация может скоро измениться.