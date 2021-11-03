Пентагон не выявил нарушений закона при авиударе США в Кабуле, когда погибли 10 человек Фото: REUTERS

Американские военные не нарушили закон при нанесении авиаудара по Кабулу, во время которого погибли 10 мирных жителей. К такому заключению пришли сотрудники Министерства обороны США, проводившие расследование инцидента.

«Расследование не выявило нарушений закона, в том числе правил ведения войны», – заявил на брифинге генеральный инспектор Военно-воздушных сил США генерал Сами Саид.

Он отметил, что расследование подтвердило «неточности при нанесении авиудара» и ошибки информирования, что привело к гибели гражданских лиц».

Как писал сайт kp.ru, в конце августа 2021 США нанесли удар по Кабулу при помощи боевого беспилотника, объяснив его ликвидацией боевика, планировавшего атаку на аэропорт афганской столицы. Американцы ошиблись при выборе цели и атаковали автомобиль, в результате чего погибла семья из 10 человек, семь из которых были детьми.

Позже глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи признал, что атака ударного БПЛА Соединенных Штатов по Кабулу была ошибкой.