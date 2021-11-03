В ГИБДД напомнили родителям о безопасности детей на дорогах в праздничные дни

Несовершеннолетние попадают в особую группу риска Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни из-за коронавируса. Многие остались дома, а 4 и 5 ноября и те, кто продолжал трудиться, получат выходные в честь праздника- Дня народного единства.

Выходные, безусловно, хорошо, но это время повышенной опасности, особенно на дорогах. Проблему безопасности маленьких участников дорожного движения обсудили в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда».

Несовершеннолетние попадают в особую группу риска. За минувшие 10 месяцев 2021 года в России количество ДТП с участием детей сократилось на 1,9% (15 126). Но если общее число аварий снизилось, то число погибших на дорогах детей выросло на 5,3% (459).

В ГИБДД напоминают, что дорога не прощает ошибок. Перевозить детей до 7 лет нужно только в удерживающих устройства. Опросы показывают, что более 70% родителей следуют данному правилу.

Пассажиров от 7 до 12 лет разрешается перевозить с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности. Во время движения нужно избегать резких маневров и соблюдать ПДД.

Но не только взрослые должны следить за безопасностью. Детей тоже с самого юного возраста стоит знакомить с правилами. Делать это нужно простым языком, стараться приводить запоминающиеся примеры, цифры.

Наглядно разъяснить зачем нужен светофор и как он работает. А еще приучать ребенка переходить дорогу без отвлекающих гаджетов. Безопасный принцип перехода дороги состоит из пяти этапов: стой-смотри-слушай-думай-иди! Эти знания нужно донести до ребенка.

- В темное время необходимо использование на одежде световозвращающих элементов, тогда ребенка будет видно на дороге за 150-300 метров. Этого достаточно, чтобы водитель успел среагировать. А вот капюшон на одежде наоборот ограничивает обзор, - дает советы Андрей Горяинов, начальник Управления проектной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, полковник полиции.

Если дети самостоятельно передвигаются на общественном транспорте, то и в этом случае важно соблюдать правила безопасности.

Выходить из транспорта можно только после его полной остановки. В салоне необходимо крепко держаться за поручни.