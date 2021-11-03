Экономист дал совет, как не потратить все деньги в коронавирусные каникулы Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября до 7 ноября россияне россиянам разрешили не ходить на работу из-за напряженной ситуации с коронавирусом. Нерабочий режим поможет прервать цепочки заболевания и взять болезнь под контроль.

Но оставшись дома многие столкнулись в другим вопросом: чем себя занять и как на это не спустить все деньги. Тем более интернет-магазины и служб доставки продолжают работать.

Экономист и предприниматель, основатель общественного движения "Аврора" Петр Заборцев поделился советами, как не разбазарить уйму денег в "ковидные каникулы".

Эксперт не рекомендует ехать в отпуск в это время. Нерабочие дни совпали с праздничными и цены традиционно поползли вверх. К тому же, сегодня многие развлечения для туристов остаются недоступны из-за ограничений.

Второй совет – посетить продуктовый магазин один, максимум два раза и закупить продукты на все каникулы. Это убережет от спонтанных покупок.

В третьих, сейчас самое время сделать самые высокодоходные инвестиции. Инвестиции в себя и свою семью. Вынужденный простой на работе стоит потратить на профессиональную книгу, общение по телефону и видеосвязи с коллегами, с которыми давно хотели пообщаться. Сядьте и основательно подумайте о своих профессиональных целях, задачах и перспективах, — порекомендовал экономист Life.ru.

В ноябре 2021 года некоторые пенсионеры России получат дополнительные выплаты. Кроме того, как известно, неделя с 30 по 7 ноября объявлена нерабочей в связи с неблагоприятной эпидобстановкой, а потому многие пожилые граждане обеспокоены — придет ли их пенсия своевременно? В Пенсионном фонде (ПФР) отвечают — коронавирусные каникулы не помешают россиянам вовремя получить пособия, передает Пятый канал.

Стоит отметить, что в Москве ситуация с пандемией стабилизировалась и продлевать режим нерабочих дней после 8 ноября не планируют, сообщает Rt.