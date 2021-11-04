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Общество4 ноября 2021 0:19

Как вернуть деньги за просроченный подарочный сертификат, объяснила юрист

На возмещение ущерба теперь есть три года
Елена АКИМОВА
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Как вернуть деньги за просроченный подарочный сертификат, объяснила юрист

Как вернуть деньги за просроченный подарочный сертификат, объяснила юрист

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подарочные сертификаты давно стали самым универсальным подарком. Но как быть если не успел обналичить подарок, а у него истек срок действия?

Консультанты в магазинах конечно же постараются отделаться от такого посетителя и отказать в возврате средств, но закон на стороне собственника просроченного сертификата.

- Верховный суд поставил точку в этом вопросе. И четко указал, что подарочный сертификат — это аванс за будущую работу или услуги, - говорит юрист Фатима Кривенцова.

То есть, если продавец ссылается, что в договоре указан срок действия сертификата и предъявлять претензии некому – это в корне неверно.

Раз услуги не были оказаны, то средства подлежат возврату. Требовать свои деньги можно в течении трех лет.

Прежде чем ссориться с продавцом, нужно попытаться договориться мирно. Если прозвучал отказ в устной форме, подготовьте письменную претензию и направьте ее по почте продавцу.

В документе обязательно нужно указать срок, в который продавец должен дать ответ.

- Если ответа не последовало, то можно обращаться с жалобой в Роспотребнадзор или прокуратуру. Потому что в этом случае продавец нарушает нормы закона „О защите прав потребителей“, - комментирует Пятому каналу юрист.

Можно также обратиться в суд с иском о взыскании этой суммы. Помимо этого, в иск можно включить возмещение судебных расходов и неустойку за пользование чужими деньгами.

Ранее заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал в беседе с RT, что стоит сделать, если вы стали жертвой интернет-мошенничества.

Расследовать такие дела непросто, но если собрать все доказательства, то есть шанс вернуть потраченные деньги.

Стоит отметить, что осенью в России в десять раз выросло количество звонков от вероятных мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, если сравнивать с началом 2021 года.

Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками МВД и полиции, пишет газета "Известия".