Бандиты угрожают свергнуть премьера Гаити

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри Фото: REUTERS

Крупная гаитянская преступная группировка требует, чтобы премьер-министр Гаити добровольно ушел в отставку, иначе бандиты угрожают свергнуть его силой, даже «ценой крови», передает агентство EFE.

По данным издания, с таким заявлением в среду, 3 ноября, выступил главарь вооруженного формирования Джимми Шеризье. По его словам, глава правительства причастен к организации убийства президента страны Жовенеля Моиза, однако группировка борется не конкретно против премьера, а «против 5% людей, удерживающих 95% богатства страны».

Подозрения в том, что Ариэль Анри имеет отношение к убийству президента, появились на основании информации о том, что в день нападения президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе премьер разговаривал по телефону с одним из главных подозреваемых – Жозефом-Феликсом Бадьё, и факт этих телефонных переговоров подтвержден следствием.

Как писал сайт kp.ru, Анри повесткой вызывали в прокуратуру по этому поводу, а через пару дней стало известно, что премьер отстранил от должности прокурора, который заподозрил его в причастности к убийству главы государства.