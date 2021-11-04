Один из кандидатов в президенты Чили заболел коронавирусом перед самыми выборами

35-летний Габриэль Борик – самый молодой среди кандидатов в президенты Чили, он считается одним из фаворитов избирательной гонки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый молодой кандидат в президенты Чили – 35-летний представитель левой коалиции «Я одобряю достоинство» Габриэль Борик заразился коронавирусом перед самыми выборами. Голосование в стране должно протии совсем скоро, 21 ноября, до выборов осталось всего две с половиной недели. Между тем, Борик считается одним из двух фаворитов президентской гонки в Чили.

«Я только что узнал о положительном результате ПЦР-теста», - сообщил политик на своей странице в Twitter вечером 3 ноября.

«Прошу всех, с кем я встречался в последние дни, следовать протоколам, установленным для близких контактов», - добавил Борик.

После этой новости почти все кандидаты в президенты страны приостановили свои предвыборные мероприятия, передает радиостанция Bío-Bío. По ее данным, второй фаворит избирательной гонки – Хосе Антонио Каст от крайне правой «Республиканской партии» ушел на самоизоляцию, хоть у него симптомов «ковида» пока нет.

На сегодняшний день самой большой популярностью среди чилийских избирателей пользуются Каст и Борик. Если ни одному из них не хватит голосов для победы в первом туре, 19 декабря состоится второй тур выборов.

Действующий президент Чили Себастьян Пиньера выдвигаться на высший государственный пост не может, поскольку уже дважды его занимал: с 2010 по 2о14 год, а потом второй раз был избран президентом через четыре года, в 2018-м.