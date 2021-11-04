В Саратове вспыхнул крупный пожар Фото: Кадр видео

В ночь на четверг, 4 ноября, в Саратове вспыхнул крупный пожар в здании бывшей гостиницы, общая площадь возгорания составляет 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили kp.ru очевидцы с места событий.

Они также рассказали, что в соседнем здании находится поликлиника и женская консультация, есть угроза того, что огонь может на него перекинуться, пожарные пытаются предотвратить загорание второго строения.

По их словам, пламя с четвертого этажа бывшей гостиницы уже добралось до второго, расположенные на первом этаже магазины тоже все в дыму.

Как уточнили в пресс-службе областного главка МЧС, информация о том, что в неэксплуатируемом здании, расположенном по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проспект Кирова 18, вспыхнул пожар, поступила на пульт дежурного после полуночи, в 00:41 по московскому времени. Огонь тушат по повышенному номеру вызова.