МИД Боливии отозвал своего посла в Парагвае из-за видео в TikTok

МИД Боливии отозвал своего посла в Парагвае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Боливии решило заменить своего посла в Парагвае после скандала, разгоревшегося между двумя соседними странами из-за видео в TikTok.

Дело в том, что глава боливийской дипмиссии в Асунсьоне Марио Кронембольд Апонте опубликовал шутливый ролик, в котором он говорит о традиционном в Парагвае напитке терере, подражая манере речи местных жителей.

Парагвайцы сочли этот ролик для себя оскорбительным настолько, что депутаты парламенты страны на днях проголосовали за признание боливийского дипломата персоной нон грата.

«В связи с дипломатическим недоразумением, которое произошло по вине посла Марио Кронембольда Апонте в Республике Парагвай, мы сообщаем, что он был незамедлительно вызван в МИД Боливии в Ла-Пасе. После получения отчета и его оценки посол Кронембольд был отправлен в отставку», - цитирует ТАСС заявление боливийского МИД.