Сенат утвердил кандидатуры посла США в Израиле и постпреда при ОБСЕ

Сенат США утвердил кандидатуры посла в Израиле и постпреда при ОБСЕ Фото: REUTERS

В среду, 3 ноября, сенат единогласно утвердил кандидатуры на две важные должности – постоянного представителя Соединенных Штатов США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и американского посла в Израиле. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа США.

Постпредом при ОБСЕ стал директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер, а в еврейское государство в качестве главы американской дипмиссии отправится Найдс Томас, который до этого назначения занимал должность первого заместителя госсекретаря США по управлению и ресурсам.

В ближайшее время пройдет церемония приведения обоих дипломатов к присяге, после чего они приступят к выполнению своих новых обязанностей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале октября группа американских сенаторов обратилась к президенту Джо Байдену с предложением выслать из страны 300 российских дипломатов, если Россия не увеличит число сотрудников посольства США в Москве. Комментируя эту новость, в МИД РФ отметили, что в Штатах нет такого количества наших дипломатов.