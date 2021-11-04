Что произошло в ночь на 4 ноября

«КП» – о последних новостях на утро 4 ноября 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы собрали самые главные новости к утру 4 ноября. Росздравнадзор попросил сообщать в Следственный комитет (СК) и прокуратуру об антипрививочниках, особенное внимание при этом следует обращать на противников вакцинации от коронавируса среди медицинских сотрудников. Письмо с таким предложением ведомство направило в территориальные органы.

Роспотребнадзор принял решение продлить действие обязательных санитарных правил для школ до 1 января 2024 года. Изначально эти правила были введены до 1 января 2022 года.

Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко предупредил, что в ноябре в России могут появиться новые штаммы коронавируса – их завезут безответственные граждане, которые в период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) решили отдохнуть за границей. Он назвал такое поведение в разгар пандемии «головотяпством».

В Бундестаге опасаются, что процесс сертификации проекта «Северный поток – 2» может затянуться и не завершиться до января 2022 года. Об этом заявили глава энергетического комитета немецкого парламента Клаус Эрнст и депутат от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.