Читатели Spiegel раскритиковали Байдена за упреки в адрес Путина на саммите в Глазго

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на слова президента США Джо Байдена, который колко высказался о дистанционном участии российского лидера Владимира Путина в климатической конференции в Глазго. Накануне он заявил, что президент России претендует на роль мирового лидера, а от личного участия в судьбоносных для мира встречах при этом отказывается. То же самое Байден сказал и про главу Китая Си Дзиньпина.

Издание Der Spiegel посвятило этой ситуации статью, читатели которой не согласились с заявлениями Байдена. Их цитаты приводит РИА Новости.

"И чего Байден ругает лидеров России и Китая? Путин и Си хотя бы спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу несущие их в Рим и Глазго самолеты. Вся эта 25-я конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла", - заявил пользователь под ником gsGjkk.

С ним согласились другие комментаторы. Они отметили, что США и ФРГ сами не являются "непогрешимыми" в вопросах климата. Поэтому не им судить российского и китайского лидеров за то, что они не приехали на конференцию в Глазго.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон относится с уважением к решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать в Глазко на конференцию ООН об изменении климата.